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Son dakika: Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! Kiralık katil...

Son dakika haberine göre; ’da sokakta şiddet gören ’yı kurtarmak isterken çıkan arbedede hayatını kaybetmiş de tutuklanmıştı. Şeker’e yönelik ‘kiralık katil’ suçlamalarının yer aldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Suçlamalara delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Son dakika: Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! Kiralık katil...

'da , sokakta şiddet gören 'yı kurtarmak isterken çıkan arbedede hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker'in sanık olduğu olayda ölen Özgür Duran'ın annesi ve kardeşi , "Bu planlı bir cinayet" diyerek savcılığa başvurmuştu.

Aile Ayşe Dırla, sevgilisi , eski kocası ve kız kardeşi 'nın da aralarında bulunduğu 8 kişiden şikâyetçi olmuştu. Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu iddia eden Dalkılıç, delil olarak da Kadir'in adının geçtiği bazı Instagram mesajlarını göstermişti.



MESAJLARIN PERDE ARKASI

Hürriyet'in haberine göre; 'nın başlattığı soruşturmada, Instagram mesajlarının sahte olduğu anlaşıldı. Dilekçeyle birlikte savcılığa verilen mesajlara göre 'demirelozcanan' adlı bir Instagram hesabından 'adarcananyazcan' adlı hesaba "Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun. O it gelmek üzere dikkat et, görmesin seni" mesajları atıldı. Cevaben de "Tamam gülüm" mesajı geldi. Tarih ve saat bilgisi olmayan mesajlar, Kadir'in planın içinde olduğu intiba yaratmak için oluşturulmuştu.

Mesajları ölen Özgür'ün, adlı arkadaşı hazırlamıştı. Amacı ise 'Elimde cinayete dair bilgi var' diyerek Özgür'ün ailesinden para almaktı. Duran'ın annesini ve avukatını arayan Yusuf Özten, yazışmaların Ayşe Dırla ile sevgilisi Murat Hanlı arasında geçtiğini, Özgür'ü öldürtmeyi böyle planladıklarını anlattı. Mesajlardaki 'Kadir' adlı kişinin de Kadir Şeker olduğunu söyledi. Ayrıca Özgür'ün kendisine 5 bin lira borcu olduğunu, bu parayı da ödemelerini istedi. Elindeki bilgileri anlatmak için de ayrıca para talep etti.

SUÇU BAŞKASINA ATTI

İfade veren Yusuf Özten, "Özgür benim eski arkadaşım, uyuşturucudan cezaevine girdim, çıkınca Özgür'ün öldürüldüğünü öğrendim" dedi. Özten kendisini Özgür Duran'ın, Ali adlı bir başka arkadaşının yönlendirdiğini "Özgür'ün annesinden 5 bin lira alacağım var, dediğimi yap gerisine karışma" dediğini iddia etti. Özten, Instagram mesajlarının da Ali'den geldiğini söyledi. Özten "Özgür'ün annesi 'ya gitmem için para gönderdi. Gitmedim. Tehdit etmeye başladı. 'e başvurdum. Özgür'ün ailesi, bana yalancı şahitlik yapmayı teklif etti" dedi. Savcılık Instagram mesajlarının sahte olduğunun altını çizerek takipsizlik verdi. Kadir Şeker'in azmettirildiğine ilişkin bir soruşturmaya gerek olmadığını belirtti.

'HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ'

Şeker Ailesinin avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker'in 'kiralık katil' suçlamasından aklandığını, olayın komplodan ibaret olduğunu söyledi. Hürriyet'e özel açıklama yapan avukat Emrah Daylan, "Bu olay Kadir'e nasıl bir komplo kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Karşı tarafın Kadir'i suçlamak için neler yapabileceğini, ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunu da görüyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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