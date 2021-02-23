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Esra Erol bir aileye daha umut oldu! 17 yaşındaki kız çocuğu 10 gün sonra bulundu

Hafta içi her gün ekranlarında yayınlanan ’da programı bir ailenin daha yüzünü güldürdü. 10 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Yağmur Zengin’in ailesi, kızlarının M.A.K’nin yanında olduğunu iddia etti. Yayını ihbar kabul eden polis ekiplerinin operasyonu sonrası Zeynep, ailesine kavuşturuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Esra Erol bir aileye daha umut oldu! 17 yaşındaki kız çocuğu 10 gün sonra bulundu

İstanbul'da yaşayan baba ve anne kızlarının 12 şubat cuma günü evden kaçtığını ve M.A.K 'nin yanında olduğunu iddia ederek 'dan yardım istedi.

Esra Erol'un programı ise Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından ihbar kabul edildi.

Yağmur Zengin, gelen ihbarlar üzerine cuma gecesi 02.00 sularında M.A.K isimli şahsın Tuzla'daki bir akrabasının adresinde bulundu ve ailesine teslim edildi.

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