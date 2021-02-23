Esra Erol bir aileye daha umut oldu! 17 yaşındaki kız çocuğu 10 gün sonra bulundu
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı bir ailenin daha yüzünü güldürdü. 10 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Yağmur Zengin’in ailesi, kızlarının M.A.K’nin yanında olduğunu iddia etti. Yayını ihbar kabul eden polis ekiplerinin operasyonu sonrası Zeynep, ailesine kavuşturuldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da yaşayan baba Naci Zengin ve anne Hülya Zengin kızlarının 12 şubat cuma günü evden kaçtığını ve M.A.K 'nin yanında olduğunu iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.
Esra Erol'un programı ise Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından ihbar kabul edildi.
Yağmur Zengin, gelen ihbarlar üzerine cuma gecesi 02.00 sularında M.A.K isimli şahsın Tuzla'daki bir akrabasının adresinde bulundu ve ailesine teslim edildi.