Manisa'da korkunç olay! Semiha Peker eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü





İŞE GİTMEK İÇİN SERVİS BEKLİYORDU

Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinde bulunan bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah 07.00 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde bulunan bir alış veriş merkezinin önüne gelerek servisi beklemeye başladı. Peker, arkadaşları ile birlikte işe gitmek için servisi beklediği sırada, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yalçın Kocataş (43), otomobille gelerek Peker'e tüfekle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özel bir Hastaneye kaldırıldı. Peker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.