Kesinlikle bildiğimiz şey ise ablamın kesinlikle ama kesinlikle intihar etmediğidir. Sadece biz değil, tüm tanıyanlar ablamın ne kadar hayat dolu ve güler yüzlü bir insan olduğunu söyler. Zaten yeni kanıtlarla bu olayın kesinlikle intihar olmadığı ortaya çıkacak. Olaya şu anda ağır ceza savcısı bakıyor. Bir an önce suçluların cezalarını almalarını, ablamın ölümünün aydınlatılmasını istiyoruz. Biz adaletin yerine gelmesini istiyoruz'' şeklinde konuştu.

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