İstanbul’da iğrenç olay! Komşusunun kapısına reçel sürdü
Esenyurt ilçesinde cumartesi saat 08.15 sıralarında Üçevler mahallesinde bir kadın tartıştığı komşusunun kapısına reçel sürdü. Yaşananları anlatan 4 çocuk babası Muhammed Fatih Abdülaziz, "Komşum benden rahatsız olmadığını söylüyor ama rahatsız. Neden rahatsız, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
İddialara göre 4 katlı apartmanın 1'inci katında eşi ve 4 çocuğu ile oturan Mısırlı Muhammed Fatih Abdülaziz, gürültü yapan alt kat komşusu ile tartıştı.
Daha sonra evinin kapısını açtığında ise etrafa reçel döküldüğünü gören Abdulaziz, alt komşusundan şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Önceki günlerde de aynı kadının, sokakta oyun oynayan Abdülaziz'in kızlarının kafasına pis su döktüğü iddia etmişti.
O gün de kavga ettikten sonra 2 komşu birbirinden şikayetçi olmuştu.
Yaşananları anlatan 4 çocuk babası Muhammed Fatih Abdülaziz, "Ben Mısırlı'yım, 1 buçuk senedir bu dairede oturuyorum. Komşum benden rahatsız olmadığını söylüyor ama rahatsız. Neden rahatsız, bilmiyorum.
Benim kızlarım, arkadaşları ile beraber karda oynamaya gidiyor. Pislik suyu kafalarına attı. Ben de işteyim, hanım aradı gelmem için. Kızların üzerine su pislik kokuyor.