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Bursa'da ölüm tacirlerine geçit yok! Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış

Son dakika haberine göre... ilçesinde, poşet paketleri içerisine gizlenmiş bir miktar ele geçirildi. Gözaltına alına şüpheli E.Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Bursa'da ölüm tacirlerine geçit yok! Uyuşturucuyu poşet çay paketine saklamış

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticareti yaptığı belirlenen E.Z. isimli şüpheliyi fiziki takibe aldı.

E.Z.'nin üzerinde yapılan aramada poşet paketleri içine gizlenmiş metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Z., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekipler son bir haftada yaptıkları çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen U.A. ve M.Y.'yi durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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