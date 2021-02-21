



Soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis ekipleri, cinayetlerle ilgili 2'si kadın 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Kadınlardan birinin İlkay Tokkal'ın eski çalışanı Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise Hülya Y. adlı kadın ile İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y. olduğu kaydedildi.