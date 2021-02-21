21 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Eskişehir'deki aile katliamında flaş gelişme! Katil belli oldu

Son dakika: Eskişehir'deki aile katliamında flaş gelişme! Katil belli oldu

haberi... 'de yaşanan aile katliamı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 3 kişinin katledildiği olayda flaş gelişme yaşandı. Evlerinde bıçaklanarak öldürülen İlkay- çifti ve 4 yaşındaki çocuklarının katil zanlısı 'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Eskişehir'deki aile katliamında flaş gelişme! Katil belli oldu

ile ikinci evliliğini yapan 'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine telefonla ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla girlen evde İlkay Tokkal (42), eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal'ın 7, Emel Tokkal ve Doruk'un 3'er kez bıçaklandığı saptandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay Tokkal'ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu. Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşuların ifadesine de başvurdu.

İLK OLARAK 3 İSİM GÖZALTINA ALINDI
Yapılan araştırmalar sonunda İlkay Tokkal ile Emel Tokkal'ın ekinci evliliklerini yaptığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan polis ekipleri, İlkay Tokkay'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile eski çalışanı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorguları süren 3 şüpheli hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.



Soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis ekipleri, cinayetlerle ilgili 2'si kadın 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Kadınlardan birinin İlkay Tokkal'ın eski çalışanı Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise Hülya Y. adlı kadın ile İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y. olduğu kaydedildi.

KATİL TANIDIK ÇIKTI
Sır olayla ilgili bugün sıcak bir gelişme yaşandı. İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33 ) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı! Eskişehir’deki katliamla ilgili kan donduran iddia MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ORTAYA ÇIKTI! ESKİŞEHİR’DEKİ KATLİAMLA İLGİLİ KAN DONDURAN İDDİA

Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi ANNE İLE BABA 4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KATLEDİLDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA