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Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi

’de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulunduğu (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi

'de cep telefonu dükkanı bulunan İlkay ve çiftinden haber alamayan 'deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

Tokkal çiftinin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk'un bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Evde ekiplerince detaylı inceleme yapılırken, apartman çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Soruşturma sürüyor.

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