Mardin'de dev kaçak içki operasyonu
Türkiye'nin kaçak içki ile mücadelesinde büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Mardin emniyet ekipleri kaçak içkiler TIR'dan TIR'a aktarılırken baskın düzenledi, 2 kişi yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Gümrük mühürlü TIR'dan başka bir TIR'a yüklenmek üzereyken yapılan baskında kaçak içkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.
TIR'a ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı. Operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.
Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de, kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir TIR'dan, mührü bozmadan başka bir TIR'a nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.
Bu kapsamda hareket geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.
IRAK'A GİDECEKTİ
Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan TIR'ın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir TIR'a yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi.