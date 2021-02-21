Mardin'de dev kaçak içki operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Gümrük mühürlü TIR'dan başka bir TIR'a yüklenmek üzereyken yapılan baskında kaçak içkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.