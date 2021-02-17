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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı! Eskişehir’deki katliamla ilgili kan donduran iddia Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı! Eskişehir’deki katliamla ilgili kan donduran iddia
Eskişehir'de yakınlarının ulaşamadığı İlkay Tokkal, Emek Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Doruk, evinde ölü bulunmuştu. Kanlar içinde bulunan aileyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Korkunç cinayette, İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can'ın şüpheli olduğu iddia edildi. Tokkal'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte katliam gibi cinayetle ilgili yaşanan gelişmeler…
Giriş Tarihi: 17.02.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 13:56
Eskişehir'de yaşayan İlkay ve Emel Tokkal çifti, 4 yaşındaki çocukları Doruk ile birlikte ölü olarak bulundu. Çifte ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye giden ekipleri, 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Müge Anlı canlı yayınında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Katil zanlısının, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan çocuğu Buğra isimli kişi olabileceği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eskişehir'de dün baba, anne ve 4 yaşındaki çocuklarının ölü bulunduğu olayda, polis ekipleri gözetiminde evin kapısını açan çilingir Ahmet Boz, Müge Anlı yayınına telefonla bağlandı.
"KAPIDA ZORLAMA YOKTU"
Gördüğü dehşeti anlatan Boz, dün 13.45 sıralarında iki arkadaşın kendisine geldiğini anlattı. Kızı, annesine ulaşamadığını, evlerinin kapısını açmasını istediğini anlatan Ahmet Boz, "Ben o kapıyı açarım, ancak polis gelmeden açamam dedim. Ben 155'i aradım. Polisler kayıt açılmasını istedi. Kızı kayıt açtı. Sonra polisler geldi. Uzun uzun zile bastık. Kapıda zorlama yoktu."
"Önce zehirlendiler ya da tatile gittiler sandık. Kapıyı biraz zorlanarak açtık. Kapıyı açınca ilk önce İlkay abinin cesedini gördüm. Kapının orada yerde yatıyordu zaten. Yakınları girmek istedi. Buna engel oldum."
"OĞLUYLA SORUNLARI VARDI"
"Yerlerdeki kanlar kuruydu. Akşam 8 gibi Doruk durmamış. Komşudan tablet almışlar. Yenge hanım lahmacun istemiş. Doruk'un vücudu tanınmaz halde. Gece uyuyamadım. İlkay abinin ilk eşindeki oğlu ile sıkıntıları vardı. Cinnet geçiren biri kendine o kadar zarar veremez. Bence bu olay bir cinayet."