Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı! Eskişehir’deki katliamla ilgili kan donduran iddia

Eskişehir'de yakınlarının ulaşamadığı İlkay Tokkal, Emek Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Doruk, evinde ölü bulunmuştu. Kanlar içinde bulunan aileyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Korkunç cinayette, İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can'ın şüpheli olduğu iddia edildi. Tokkal'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte katliam gibi cinayetle ilgili yaşanan gelişmeler…