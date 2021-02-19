Doğan Cüceloğlu'nun eşinden duygusal paylaşım! Son görüntüsü ortaya çıktı

"CÖMERTLİK, MERHAMET, BİLGİ"

Daha yazmak istediği kitaplar vardı, bunu hep söylerdi. Onlar olmadı ama şu ana kadar yazdıkları, söyledikleri ve fikirleri hepimiz için çok değerli bir kaynak. Bu kaynak, Türkiye'de çocukların ve ailelerin mutlu bir yaşam sürebilmesi için güçlü bir temel oluşturacak.

Bugün bizler babamızın kaybı için üzgünüz, çocuklarımız dedelerinin kaybı için üzgünler. Ama diğer yandan onun evlatları olduğumuz için şükür duygusu içindeyiz. Her zaman kalplerimizde yaşayacak.