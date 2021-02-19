Mersin’de kazı evi Google haritalara "Gizemli ev" olarak girdi

Öte yandan o dönem mahalleli, kimliği belirsiz kişilerin eve girdiğini iddia ederek, yardım istemişti. Kazı yapılan evin yanındaki evde yaşayan 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, "Kazıyı bitirip gittiler, şimdi korku içinde yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar oluştu. Can güvenliğimiz yok. Terk edilen eve zaman zaman gelen kişiler var. İçeride hala kaçak definecilerin kazı yaptığını düşünüyoruz. Girip çıkanları komşularımız görmüş. Biz de şüpheli birilerini gördüğümüzde polisi arıyoruz. Buraya güvenlik istiyoruz" diye konuşmuştu.