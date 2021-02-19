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Adana'da eşi tarafından odaya kilitlenen kadın balkondan düştü! Sağlık durumu kritik

’da bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenen ve şiddete uğrayan isimli balkondan düştü. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen genç kadının atladığı mı atıldığımı konusunda henüz net bir bilgi yok.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Adana'da eşi tarafından odaya kilitlenen kadın balkondan düştü! Sağlık durumu kritik

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, bağımlısı eşi Şahin tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi isimli , yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.

Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırgan eşi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Genç kadının kendisinin mi aşağı atladığı yoksa eşi tarafından mı atıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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