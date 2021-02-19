Adana'da eşi tarafından odaya kilitlenen kadın balkondan düştü! Sağlık durumu kritik
Adana’da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenen ve şiddete uğrayan Fatma isimli kadın balkondan düştü. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen genç kadının atladığı mı atıldığımı konusunda henüz net bir bilgi yok.
YAŞAM DHA
Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı eşi Şahin tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi Fatma isimli kadın, yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.
Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırgan eşi yakalamak için çalışma başlattı.
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