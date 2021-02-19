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Son dakika: İzmir’de kumar baskını: 763 bin 760 lira para cezası kesildi

Son dakika haberine göre ’de, bir işletmede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Son dakika: İzmir’de kumar baskını: 763 bin 760 lira para cezası kesildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İlçesine bağlı Şaşal Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu işletmeye baskın düzenledi.

168 KİŞİYE 763 BİN 760 LİRA PARA CEZASI
Yapılan baskında, kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesilirken, kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. Öte yandan, işletme sahibi İ.Ö.'nün hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

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