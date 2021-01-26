Bursa’da kumar baskınında yakalanan adam: Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur

V.A. görüntü çeken basın mensuplarına da "Niye sadece beni çekiyorsunuz, sokakta bir tek ben mi varım? Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Buradaki insanların hepsi yanlış, sizin de çocuğunuz var. Sanki ben cinayet işlemişim, haberlerde gördüğüm başıma geliyor.?" diyerek, tepki gösterdi.