Kocası tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un babası: Kızım celladını kurtarmış
Antalya’da, doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un babası Harun Kaçar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılı baba, “Damadım intihara kalkıştığında kızım vazgeçirmişti. Meğer kızım celladını kurtarmış” ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftin 6 yaşındaki kızlarının da cenaze töreninde "Annemi istiyorum" diye ağlaması yürekleri dağladı.
Antalya'da, doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58), diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) öldürüp intihar etmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) babası Harun Kaçar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Damadının psikolojik sorunları olduğunu ve aralarındaki yaş farkını takıntı yaptığını söyleyen Kaçar, "Boşanacaklardı. Araya girdik, kızım boşanmaktan vazgeçti. Damadım, geçtiğimiz günlerde silahla intihara teşebbüs etti. Polislerin çağırmasıyla olay yerinde kızım intihardan vazgeçirdi.
Meğer celladını kurtarmış. Olaydan bir gün önce, eşimin doğum günü için tüm aile bir araya gelmiştik. Çok mutluydular. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Kızım uyurken başına 2 el ateş etmiş. Sonra da intihar etmiş" dedi.
Çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelince, Gamze Kaçar Bozkurt'un 4 ay önce ailesinin yaşadığı Antalya'ya döndüğü, İzmir'de özel muayenehanesi bulunan Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un da bir ay önce eşinin peşinden geldiği belirlendi.
Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesinin Adli Tıp Kurumu morgundan alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Estetisyen kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan, "Yaşarken öldüm. O benim annemdi. Kardeşim katledildi" diye ağladı.
Anne Nurdan Kaçar ise "Gitti dünyalar güzeli biricik kızım. Allah'ım bu nasıl bir acı" diye gözyaşı döktü. Çiftin 6 yaşındaki kızları da "Annemi istiyorum" diye ağladı.
İKİ SİLAHI VARDI
Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, Antalya'daki Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi ise Eskişehir'in Orhangazi ilçesine götürüldü. Cenazeyi doktorun meslektaşları aldı.
Bu arada polis, doktor Bozkurt'un iki silahı olduğunu ve birinin ruhsat tarihinin geçtiğini belirledi.
'BENİ MERHAMETİ ETKİLEDİ' DEMİŞTİ
Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un bir dergiye verdiği röportajda, eşiyle 5 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek "Ben akıllı bir kadınımdır, beni Kaan beyin zekâsı ve merhameti etkiledi" cümleleri yer aldı.