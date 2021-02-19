Kocası tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un babası: Kızım celladını kurtarmış

Damadının psikolojik sorunları olduğunu ve aralarındaki yaş farkını takıntı yaptığını söyleyen Kaçar, "Boşanacaklardı. Araya girdik, kızım boşanmaktan vazgeçti. Damadım, geçtiğimiz günlerde silahla intihara teşebbüs etti. Polislerin çağırmasıyla olay yerinde kızım intihardan vazgeçirdi.

Meğer celladını kurtarmış. Olaydan bir gün önce, eşimin doğum günü için tüm aile bir araya gelmiştik. Çok mutluydular. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Kızım uyurken başına 2 el ateş etmiş. Sonra da intihar etmiş" dedi.