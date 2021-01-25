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Eskişehir'de hastanede kumar iddiası! 5 personel açığa alındı

'de bulunan bir kamu hastanesinde bazı kişilerin odasında iskambille oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda doktor, sağlık memuru, temizlik personeli ve güvenlik görevlisinin bir odada ortaya para koyarak bir masa etrafında iskambil oynadığı görüldü. Yaşanan olay sonrası ve Sağlık İl Müdürlüğü’nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan 14 kişiden 5’i açığa alındı.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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'de bir kamu hastanesinde aralarında doktor, sağlık memuru, temizlik personeli ve güvenlik görevlisinin bulunduğu bazı kişilerin ofis odasında iskambille '' oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

5 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Görüntüler üzerine ve Sağlık İl Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan 14 kişiden 5'i açığa alındı.

ACİL SERVİSTE KUMAR OYNADILAR

Eskişehir'de kamuya ait bir hastanede aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının da bulunduğu personelin acil servis ofisinde kumar oynadığı iddia edildi. Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde personeli olduğu iddia edilen kişilerin ortaya para koyduğu bir masa etrafında iskambil oynadığı görüldü.

PERSONELİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü iddialara ilişkin geçen cuma günü soruşturma başlattı. Olayla ilgili hastanede görevli bir temizlik personelinin ifadesi alındı. Acil servis ofis odasında iskambil oyunları oynandığı duyumları alındığı belirtilerek personelden bildiklerini anlatması istendi. Personelin ifadesinde, "Acil serviste temizlik personeli olarak görev yapıyorum. 12 saatlik vardiyalarda çalışıyorum. Acil serviste tüm personelin ortak olarak kullandığı ofis odasında gece nöbetlerinde hiç hasta olmayan geç saatlerde dinlenme molasında olan arkadaşların uyumadan zaman geçirmek için iskambil ya da zeka oyunları gibi oyunlar oynarlar. Ben hiçbir iskambil oyunu bilmediğim için bu oyunlara katılmam" dediği bildirildi.

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