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Şırnak’ta polis kumar oynanan oyun salonunu kepçeyle bastı

'ın ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde dün oyun salonunda oynandığı ihbarını alan polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden baskın yaptı. Baskında 1'i dondurucuda saklanan 27 kişiye para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Şırnak’ta polis kumar oynanan oyun salonunu kepçeyle bastı

ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi.

İçeride bulunan ve 1'i dondurucuya saklanan 27 kişiye, tedbirleri kapsamında toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı.

Oyunda kullanılan malzemelere zabıta tarafından el koyulurken, işletme ise mühürlendi.

İşte olay yerinde çekilen kare

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