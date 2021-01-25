Şırnak’ta polis kumar oynanan oyun salonunu kepçeyle bastı
Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde dün oyun salonunda kumar oynandığı ihbarını alan polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden baskın yaptı. Baskında 1'i dondurucuda saklanan 27 kişiye para cezası kesildi.
YAŞAM DHA
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Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi.
İçeride bulunan ve 1'i dondurucuya saklanan 27 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı.
Oyunda kullanılan malzemelere zabıta tarafından el koyulurken, işletme ise mühürlendi.