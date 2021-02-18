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Antalya'da kocasının öldürdüğü Gamze Kaçar Bozkurt'un kardeşinin feryatları yürek dağladı

Antalya'da dün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) öldürüp intihar etti. Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Diyetisyenin kız kardeşi , "Yaşarken öldüm o benim annemdi" diyerek feryat etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Antalya'da kocasının öldürdüğü Gamze Kaçar Bozkurt'un kardeşinin feryatları yürek dağladı

Antalya'da dün doktor eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi yakınları tarafından morgundan alındı.

Gözyaşlarının sel olduğu morg önünde diyetisyenin kız kardeşi , "Yaşarken öldüm. O benim annemdi. Annem annem. Kadın cinayetleri durdurulsun. Kardeşim katledildi" diye ağladı. Anne ise" Gitti dünyalar güzeli biricik kızım. Allahım bu nasıl bir acı" dedi

Baba ise, "Kızım ve damadım boşanacaklardı. Bir süre önce 'e taşındılar. Sonra araya girdik.Boşanmaktan vazgeçti. Psikoloik sıkıntıları vardı. Aralarındaki yaş farkından dolayı takıntı yapıyordu.

Geçtiğimiz günlerde damadım silahla intihara teşebbüs etmiş. Kızım gidip vazgeçirmiş. Meğer kızım celladını kurtarmış. Dün kızım uyurken başına iki el ateş etmiş" diye konuştu.

Baba ayrıca olayan bir gün önce topluca ailece eşi Nurdan'ın yaş gününde bir araya geldiklerini kaydederek, "Çok mutluydu.Böylebir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Kızım uyurken başına iki el ateş edip sonra kendisi de intihar etmiş" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. ve Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazeleri adli tıp kurumu morgundan alındı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı. Anne Nurdan Kaçar ve diyetisyenin kız kardeşi güçlükle ayakta durabildi

Kız kardeş Gözde Sema Demirkaynatan'un kayın validesi ise, "Katledildi, buradan devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine artık dur desinler. Bu işe bir son versinler.

İllaki kendi canlarımı yanması mı gerekiyor"diye konuştu.Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesinin 'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Kaan Bozkurt Kaçar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eskişehir'in Orhangazi ilçesine götürüldü. Cenazeyi doktorun meslektaşları aldı.

Bu arada polis doktor Bozkurt'un iki silahı olduğunu tespit etti. Silahlardan birini ruhsat tarihinin geçtiğini belirten emniyet yetkilileri, olayın cinayet ve intihar sonucu olduğunu kaydetti.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, iddiaya göre dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, önce eşini silahla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi.

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