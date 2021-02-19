Bursa’da yangında kalp cihazının yedek bataryaları yanan adam saniyelerle hayata tutundu

"Ambulansta hiç hareket etmedim. Yoksa bataryam erkenden bitecek ve şu an hayatta olmayacaktım. Bunun için Fatma Hanım'ın da uyarısı ile çok dikkat ettim. Bataryam bitmek üzere iken saat 16.00'da Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştık. Ekip hazır bekliyordu. Film sahnelerini aratmayan bir operasyonla kurtuldum."

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