Bursa’da yangında kalp cihazının yedek bataryaları yanan adam saniyelerle hayata tutundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Molla Fenari mahallesinde yaşayan yapay kalp nakilli Sadık Şen'e (53) ait evde 16 Şubat günü bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Sadık Şen, iki oğlu, gelini ve torunu canlarını zor kurtardı.
2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından yapay kalp takılan Sadık Şen'in yapay kalbinin bağlı olduğu destek cihazı zarar gördü. Yedek bataryaları ve şarj aleti yandı. Cep telefonu küle döndü.
1 SAAT 50 DAKİKALIK ŞARJ
Ambulans ile Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırılan Sadık Şen'in kalp atışını sağlayan kalp destek cihazının 1 saat 50 dakikalık şarjının kaldığını gördü. Acil olarak 1 saat 50 dakikadan önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesi gerekiyordu. Aksi halde kalbi duracak ve ölecekti.
Kendi cep telefonu da yandığı için eşi Fatma Şen, acil olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Koordinatörü Fatma Temel Büyük'e ulaştı. Büyük, Sadık Şen'in 1 saat 50 dakikadan önce Antalya'ya havayolu ile gelmesi için tüm birimlerle görüştü.
Ancak havanın karlı ve yağışlı olması nedeni ile uçak ve helikopterlerin kalkması imkânsızdı. Koordinatör Büyük, yapay kalp cihazını satan şirketin yetkilileri ile görüştü. Bursa'ya en yakın noktada batarya ve şarj cihazının nerede olduğunu sordu.
İstanbul'daki şirket yetkilileri en yakın nokta olarak Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde söz konusu cihazları kullanıma hazır edeceklerini söyledi.
Büyük, hemen Sadık-Fatma Şen'e ulaşıp yapay kalp bataryası ve şarj cihazının İstanbul Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde takılacağını ve ambulans ayarlayacağını söyledi. Hastane acilini de arayıp hastanın Bursa'dan ambulansla geleceğini ve yapay kalp nakilli olduğunu bildiren Büyük, ayrıca Bursa 112 Acil ile görüşerek durumu anlattı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Koordinatörü Fatma Temel Büyük, "Bir dakikalık zaman kaybı bile hayatına mal olabilirdi. Saniyeler içinde acil kararlar verip sonuca ulaştık" dedi.
HAREKET BİLE ETMEDİ
Ambulans, Sadık Şen'i Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi'nden saat 14.00'te alarak yola çıktı. Fatma Temel Büyük, ambulansa eskortluk yapması için polisten yardım istedi. Şehir içinde tüm kavşaklar açık tutularak ambulansın zaman kaybı yaşamadan İstanbul yoluna girmesi sağlandı. Bu sırada batarya çok azalmıştı. Gerisini Sadık Şen, şöyle anlattı:
"Ambulansta hiç hareket etmedim. Yoksa bataryam erkenden bitecek ve şu an hayatta olmayacaktım. Bunun için Fatma Hanım'ın da uyarısı ile çok dikkat ettim. Bataryam bitmek üzere iken saat 16.00'da Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştık. Ekip hazır bekliyordu. Film sahnelerini aratmayan bir operasyonla kurtuldum."