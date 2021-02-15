İstanbul’da yasak yerden dönen sürücü buzlu yolda kendini drift yaparken buldu
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar da kayganlaştı. Şişli'de yasak olan yerden dönüş yapan sürücü kendini drift yaparken buldu. Umursamaz sürücü yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.
YAŞAM DHA
İstanbul'da cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşam da olumsuz etkileniyor.
Yollar da bu durumdan nasibini aldı.
Bazı noktalarda yollar adeta buz pistine döndü.
Umursamaz sürücü yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.
Görüntüler, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi'nde kaydedildi.
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Bir otomobil sürücüsü önce yasak yerden döndü. Yolun karşısına geçen kişi, buzlu caddede tehlikeli şekilde drift yaptı.
Sürücü daha sonra yoluna devam etti. O analar kameralar tarafından kaydedildi.