15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yasak yerden dönen sürücü buzlu yolda kendini drift yaparken buldu

İstanbul’da yasak yerden dönen sürücü buzlu yolda kendini drift yaparken buldu

'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar da kayganlaştı. 'de yasak olan yerden dönüş yapan sürücü kendini yaparken buldu. Umursamaz sürücü yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL
İstanbul’da yasak yerden dönen sürücü buzlu yolda kendini drift yaparken buldu

'da cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşam da olumsuz etkileniyor.

Yollar da bu durumdan nasibini aldı.

Bazı noktalarda yollar adeta buz pistine döndü.

'de bir kişi yasak yerden dönüş yaparak buzlu caddede yaptı.

Umursamaz sürücü yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler, dün saat 17.00 sıralarında Şişli 'nde kaydedildi.

Bir otomobil sürücüsü önce yasak yerden döndü. Yolun karşısına geçen kişi, buzlu caddede tehlikeli şekilde drift yaptı.

Sürücü daha sonra yoluna devam etti. O analar kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul’da yasak yerden dönen sürücü buzlu yolda kendini drift yaparken buldu İSTANBUL’DA YASAK YERDEN DÖNEN SÜRÜCÜ BUZLU YOLDA KENDİNİ DRİFT YAPARKEN BULDU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA