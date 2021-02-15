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İstanbul'da Sevgililer Günü eğlencesine baskın! 38 kişiye ceza kesildi

’un ilçesinde dün gece lüks bir otelde "" eğlencesi yapıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı organizasyona baskın yapıldı. Ekipler vurdumduymazlığa göz yummadı. 'na istinaden 38 kişiye 131 bin 822 lira para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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İstanbul'da Sevgililer Günü eğlencesine baskın! 38 kişiye ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00'da 'nde bulunan bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, otele ait restoran kısmında eğlenen 38 kişinin sosyal mesafe kurallarının ihlal ettiği tespit etti.

'na istinaden 38 kişiye 131 bin 822 lira para cezası kesildi. İş yeri hakkında da tutanak tanzim edildi.

Öte yandan organizasyona katılanların rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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