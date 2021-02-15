İstanbul'da Sevgililer Günü eğlencesine baskın! 38 kişiye ceza kesildi
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde dün gece lüks bir otelde "Sevgililer Günü" eğlencesi yapıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı organizasyona baskın yapıldı. Ekipler vurdumduymazlığa göz yummadı. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden 38 kişiye 131 bin 822 lira para cezası kesildi.
YAŞAM DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00'da Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, otele ait restoran kısmında eğlenen 38 kişinin sosyal mesafe kurallarının ihlal ettiği tespit etti.
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden 38 kişiye 131 bin 822 lira para cezası kesildi. İş yeri hakkında da tutanak tanzim edildi.
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