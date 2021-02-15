15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kartal'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi

Kartal'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi

’un ilçesinde sabah saatlerinde Akşemsettin Caddesi’nde kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. 'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL
Kartal'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi

Olay, Akşemsettin Caddesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Caddede yürüyen 42 yaşındaki 'ın ve iki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacın altında kalan Tombak'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kısa sürede kurtarılan Nesrine Tombak sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri ise otomobilin üzerine devrilen ağaçları odun kesme makinesiyle keserek yol kenarına bıraktı.

, "Kardan dolayı ağaç devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kişinin altında kalarak yaralandığını söylediler. Kadının durumun nasıl olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Olay yerinden çekilen bir kare

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve birçok il için yoğun kar uyarısı | 15 Şubat 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN YOĞUN KAR UYARISI | 15 ŞUBAT 2020 HAVA DURUMU
İDO ve Şehir Hatları seferlerine kar engeli! İptal edilen seferler hangileri? İDO VE ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNE KAR ENGELİ! İPTAL EDİLEN SEFERLER HANGİLERİ?
İstanbul'da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI AĞAÇLARI DEVİRDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA