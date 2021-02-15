İstanbul'da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi

Bir otomobilde hasar oluşurken sokak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri yolu trafiğe açtı. Site bahçesinde bulunan diğer ağaçların da yıkılma tehlikesi olduğu konusunda mahalle sakinleri uyarıldı. Ağaç altında bulunan diğer park halindeki araçların çekilmesi istendi. İtfaiye ekipleri ağacın üzerine devrildiği araçta hasar tespiti yaptı.