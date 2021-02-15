2 yıl sahte raporla gezen profesörün kamu görevinden çıkartılması istendi

'SEYAHATİ MÜMKÜN DEĞİL' DİYE RAPOR ALDI

Prof. Dr. Taşkın, ilk olarak Vancouver kentindeki Khatsahlano Tıbbi Kliniği'nde bir Türk doktordan, 27 Aralık 2018 tarihinde 10 haftalık rapor aldı. Raporda, akut aşırı bel ağrısı çektiği, istirahat etmesi, uzun süre ayakta durmaktan ve oturmaktan sakınması ve 6 Mart 2019'a kadar seyahat etmemesi gerektiği belirtildi. Prof. Dr. Taşkın'ın, İstanbul'a 12 saatten fazla uçuş mesafesindeki Kanada'dan Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

RAPORLUYKEN GELİP PARASINI ALDI

Prof. Dr. Taşkın, ilk rapor bitiminin ardından 27 Şubat 2019'da, 6 Mart'ta sona erecek raporunu 17 Nisan'a kadar uzattırdı. Raporlu olmasına rağmen 10 Nisan'da AÜ'de göreve başlayıp, parasal haklarını yasal faiziyle talep eden Prof. Dr. Taşkın, 10 haftalık raporlu olduğu dönem için 3 bin 985 TL'si faiz olmak üzere toplam 44 bin 339 TL ödeme aldı. Ardından 20 Mayıs 2019'da yeniden yurt dışına çıkış yaptı.