15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İDO ve Şehir Hatları seferlerine kar engeli! İptal edilen seferler hangileri?

İDO ve Şehir Hatları seferlerine kar engeli! İptal edilen seferler hangileri?

Son dakika haberine göre; İstanbul Deniz Otobüsleri () ve , olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen seferler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL
İDO ve Şehir Hatları seferlerine kar engeli! İptal edilen seferler hangileri?

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA