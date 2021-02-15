Sivaslı İbrahim Atalay, Jack Sparrow karakterine benzerliği ile vatandaşın ilgisini çekiyor

İbrahim Atalay, Jack Sparrow karakterine benzeyebilmek için günlük 1 saatini aynanın karşısında geçirdiğini belirterek "Bir arkadaşım 'benziyorsun, bu tarzda olabilirsin' dedi, öyle bir tavsiyede bulunmuştu. Birlikte Karayip Korsanları filmini izliyorduk o sırada bu fikir aklında geldi ondan sonra böyle bir tarz yaptık. İlk olarak saçlarıma rasta yaptırdım, göz kalemi kullandım. Yaklaşık 7 yıla yakın senedir bu şekilde geziyorum.