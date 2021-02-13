13 Şubat iftar saati kaçta? Üç aylar, dünya telaşıyla rüzgar gibi geçen ömrü muhasebe etme imkanı olarak değerlendirilen nadide zamanlardan biridir. Tefekkür etme, öze dönme, kendimizle barışma, maneviyatı güçlendirme zamanı olarak bilinen üç ayların başlangıcında oruç tutan vatandaşlar iftar saatini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar saatleri duyuruldu. Peki, 13 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati kaçta? İşte üç aylar iftar saatleri...

ÜÇ AYLAR İFTAR SAATLERİ (13 ŞUBAT 2021)

13 Şubat 2021 tarihli il il akşam ezanı saatlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.