Üç aylar iftar saatleri: 13 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati kaçta? İşte iftar vakitleri...
Üç aylar iftar saatleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşayan Müslümanlar, üç ayların başlangıcı olan bugünü oruçlu geçiriyor. Oruç tutan vatandaşlar iftar saatlerini beklemeye başladı. İl il iftar vakitlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 13 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati kaçta? İşte üç aylar iftar saatleri...
13 Şubat iftar saati kaçta? Üç aylar, dünya telaşıyla rüzgar gibi geçen ömrü muhasebe etme imkanı olarak değerlendirilen nadide zamanlardan biridir. Tefekkür etme, öze dönme, kendimizle barışma, maneviyatı güçlendirme zamanı olarak bilinen üç ayların başlangıcında oruç tutan vatandaşlar iftar saatini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar saatleri duyuruldu. Peki, 13 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati kaçta? İşte üç aylar iftar saatleri...
ÜÇ AYLAR İFTAR SAATLERİ (13 ŞUBAT 2021)
13 Şubat 2021 tarihli il il akşam ezanı saatlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|İL
|AKŞAM
|ADANA
|18:23
|ADIYAMAN
|18:10
|AFYONKARAHİSAR
|18:40
|AĞRI
|17:48
|AMASYA
|18:15
|ANKARA
|18:29
|ANTALYA
|18:42
|ARTVİN
|17:51
|AYDIN
|18:52
|BALIKESİR
|18:49
|BİLECİK
|18:40
|BİNGÖL
|18:00
|BİTLİS
|17:54
|BOLU
|18:32
|BURDUR
|18:42
|BURSA
|18:43
|ÇANAKKALE
|18:54
|ÇANKIRI
|18:24
|ÇORUM
|18:19
|DENİZLİ
|18:47
|DİYARBAKIR
|18:02
|EDİRNE
|18:51
|ELAZIĞ
|18:05
|ERZİNCAN
|18:02
|ERZURUM
|17:55
|ESKİŞEHİR
|18:38
|GAZİANTEP
|18:15
|GİRESUN
|18:05
|GÜMÜŞHANE
|18:01
|HAKKARİ
|17:49
|HATAY
|18:21
|ISPARTA
|18:41
|MERSİN
|18:26
|İSTANBUL
|18:42
|İZMİR
|18:54
|KARS
|17:47
|KASTAMONU
|18:23
|KAYSERİ
|18:20
|KIRKLARELİ
|18:48
|KIRŞEHİR
|18:25
|KOCAELİ
|18:39
|KONYA
|18:33
|KÜTAHYA
|18:41
|MALATYA
|18:09
|MANİSA
|18:52
|KAHRAMANMARAŞ
|18:16
|MARDİN
|18:01
|MUĞLA
|18:51
|MUŞ
|17:56
|NEVŞEHİR
|18:23
|NİĞDE
|18:24
|ORDU
|18:07
|RİZE
|17:56
|SAKARYA
|18:37
|SAMSUN
|18:12
|SİİRT
|17:55
|SİNOP
|18:16
|SİVAS
|18:12
|TEKİRDAĞ
|18:48
|TOKAT
|18:13
|TRABZON
|17:59
|TUNCELİ
|18:03
|ŞANLIURFA
|18:09
|UŞAK
|18:44
|VAN
|17:49
|YOZGAT
|18:21
|ZONGULDAK
|18:30
|AKSARAY
|18:26
|BAYBURT
|17:59
|KARAMAN
|18:31
|KIRIKKALE
|18:26
|BATMAN
|17:59
|ŞIRNAK
|17:54
|BARTIN
|18:28
|ARDAHAN
|17:47
|IĞDIR
|17:44
|YALOVA
|18:42
|KARABÜK
|18:27
|KİLİS
|18:16
|OSMANİYE
|18:19
|DÜZCE
|18:34
ÜÇ AYLAR DUALARI
Bismillahirrahmanirrahim,
Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil'iman ve yessir lena bil'Kur'an
RECEB-İ ŞERİF DUALARI
● 10 Gün Subhanallahil Hayyi'l-Kayyûm
● 10 Gün Subhanallahil Ehadi's-Samed
● 10 Gün Subhanallahil Gafuru'r-Rahîm
ŞABAN-I ŞERİF DUALARI
● 10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)
● 10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)
● 10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)
RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI
● 10 Gün Yâ Erhamerrâhimin
● 10 Gün Yâ Gaffârezzünûb
● 10 Gün Yâ Atikarrikab
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?
● Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
● Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
● Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
● 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
● Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
● Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
● Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
● Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
● Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
● Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
● Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)
"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"