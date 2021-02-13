13 Şubat 2021, Cumartesi
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Meteoroloji'den son dakika yoğun kar uyarısı! 5 günlük hava durumu

tarafında yapılan son dakika açıklamasında çok sayıda ildeki yoğun nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Peki kar yağışı ne zaman geliyor? 5 günlük ...

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Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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'nün son değerlendirmelerine göre hafta sonu pazar öğlen saatlerinden sonra etkisini artırarak yoğun yağışının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, , , , ve çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması bekleniliyor.

Başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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