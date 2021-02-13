Meteoroloji'den son dakika yoğun kar uyarısı! 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması bekleniliyor.