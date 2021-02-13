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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Üç aylarda okunacak dualar: Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif duaları nedir? Hangi dualar okunur? Üç aylarda okunacak dualar: Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif duaları nedir? Hangi dualar okunur?
Üç aylarda hangi dualar okunur? Arınma, bağışlanma ve ibadette yoğunlaşma ayları olarak bilinen üç aylar bugün itibarıyla idrak edilmeye başlanacak. Üç ayları ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, bu mübarek günlerde hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif duaları nedir? Üç aylarda hangi dualar okunur? İşte üç aylarda okunacak dualar...
Giriş Tarihi: 13.02.2021 12:05
Üç aylarda okunacak dualar neler? Hz. Peygamber Muhammed (s.a.s),
"Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır" diye, ayrıca "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a yetiştir" diye dua ettiği rivayet edilir. Üç ayların başlaması ile birlikte eller semaya açılacak. Peki, Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif duaları nedir? Üç aylarda hangi dualar okunur? İşte üç aylarda okunacak dualar... GALERİ DEVAM EDİYOR ÜÇ AYLAR DUALARI
Bismillahirrahmanirrahim,
Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil'iman ve yessir lena bil'Kur'an
RECEB-İ ŞERİF DUALARI
● 10 Gün Subhanallahil Hayyi'l-Kayyûm
● 10 Gün Subhanallahil Ehadi's-Samed
● 10 Gün Subhanallahil Gafuru'r-Rahîm
ŞABAN-I ŞERİF DUALARI
● 10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)
● 10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)
● 10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)
RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI
● 10 Gün Yâ Erhamerrâhimin
● 10 Gün Yâ Gaffârezzünûb
● 10 Gün Yâ Atikarrikab