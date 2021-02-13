Üç aylarda okunacak dualar neler? Hz. Peygamber Muhammed (s.a.s), "Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır" diye, ayrıca "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a yetiştir" diye dua ettiği rivayet edilir. Üç ayların başlaması ile birlikte eller semaya açılacak. Peki, Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif duaları nedir? Üç aylarda hangi dualar okunur? İşte üç aylarda okunacak dualar...