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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Üç aylarda neler yapılır? Recep ayının ilk günü, üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır? Üç aylarda neler yapılır? Recep ayının ilk günü, üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır? Kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban'la devam eden ve Ramazan ile son bulan ayların toplu adı olarak da tanımlanan üç aylar bugün başlıyor. Üç ayların başlaması ile birlikte bu mübarek günleri ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, nelerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Üç aylar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Üç aylarda neler yapılır? Recep ayının ilk günü, üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 13.02.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 18:47
Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Hz. Muhammed'in
"Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır" duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç aylar bugün başlıyor. Üç aylar ibadetlerle ve dualarla idrak edilecek. Bu mübarek günlerde hangi ibadetlerin yapılması gerektiği konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üç aylarda neler yapılır? Recep ayının ilk günü, üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır? İşte cevaplar... GALERİ DEVAM EDİYOR ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?
Recebin ilk günü ALLAH(c.c.) rızası için iki rekat nafile namaz kılınır.Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir.
111 defa''ALLAH(c.c.)ümme salli ala MUHAMMED'' diye Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir.
Akabinde 1660 defa : ''Ya ALLAH(c.c.)'' diye tesbih çekilir.
Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ''La ilahe illALLAH''
100 kere de ''MUHAMMEDun resulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid tamamlanmış olur.
Efendimiz (sav):'' Bir defa Kelime-i Tevhidgetiren kimsenin 4.000 adet büyük günahı amel defterinden silinir'' buyurmuşlardır. Buna göre 90.000x4.000=360.000.000 günah-ı kebairden arınmış olur inşALLAH(c.c.).
ALLAHümme bariklenâ fi Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'Kur'an"
3 AYLAR'DA NELER YAPILIR?
Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır.
"De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm'dir" (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden asla ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te'âlâya sığınmayı telkin buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.