Üç aylarda neler yapılır? Recep ayının ilk günü, üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır?

Kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban'la devam eden ve Ramazan ile son bulan ayların toplu adı olarak da tanımlanan üç aylar bugün başlıyor. Üç ayların başlaması ile birlikte bu mübarek günleri ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, nelerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Üç aylar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Üç aylarda neler yapılır? Recep ayının ilk günü, üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 18:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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