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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 aylar ve Recep ayı mesajları 2021: En güzel, dualı ve resimli üç aylar başlangıcı mesajları burada! 3 aylar ve Recep ayı mesajları 2021: En güzel, dualı ve resimli üç aylar başlangıcı mesajları burada!
Üç aylar mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Maneviyatın daha derinden yaşandığı, kardeşlik ile sevgi bağlarının güçlendiği, ruhların güzel telkinlere ve uyarıcı öğütlere daha açık olduğu müstesna bir zaman dilimi olan üç ayların başlangıcına özel en güzel mesajları sayfamızda derledik. Sevdiklerinizin yüzünde tebessüm ettirecek en güzel üç aylar mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021'e özel üç aylar ve Recep ayı mesajları...
Giriş Tarihi: 13.02.2021 08:45
Üç aylar ve Recep ayı mesajları burada! İçinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındıran "üç aylar" bugün başlıyor. Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte güzel dileklerini paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırıyor. Sizler için dualı ve en yeni mesaj içeriklerini sayfamızda derledik. İşte en güzel, dualı ve resimli üç aylar ve Recep ayı mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2021
"Üç Aylar girdiği vakit Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (S.A.V.); öteki bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır."Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."
Göklerin ışığa gark olacağı, yerin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli konuk Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."
"Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Kaç üç aylara.. Allah'ın ismiyle başladığınız her işinizde muvaffakiyetler dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.. * Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, tahminen dingin tahminen yorgun, yinede memnun ve umutlu kaç iyi üç aylara."
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en hoş gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.. * Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı memnunluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun...
Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun...
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun...
"Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Şanlı Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, yeterliliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.. * Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu birçok üç aylar.."