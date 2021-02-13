3 aylar ve Recep ayı mesajları 2021: En güzel, dualı ve resimli üç aylar başlangıcı mesajları burada!

Göklerin ışığa gark olacağı, yerin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli konuk Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."

"Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Kaç üç aylara.. Allah'ın ismiyle başladığınız her işinizde muvaffakiyetler dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.. * Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, tahminen dingin tahminen yorgun, yinede memnun ve umutlu kaç iyi üç aylara."