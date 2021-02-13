MSB açıkladı: 42 terörist etkisiz hale getirildi 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara'ya düzenlenen Pençe Kartal2- Harekâtı'ndaki son durumu paylaştı. Operasyonda 42 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir'' dedi.