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MSB açıkladı: 42 terörist etkisiz hale getirildi 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

, 'ın kuzeyinde 'ya düzenlenen - Harekâtı'ndaki son durumu paylaştı. Operasyonda 42 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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MSB açıkladı: 42 terörist etkisiz hale getirildi 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir'' dedi.

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