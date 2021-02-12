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Bartın’da kamyondan fırlayan lastik tehlike saçtı

’da seyir halindeki kamyondan fırlayan tehlike saçtı. Lastiğin herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden durması ise teselli kaynağı oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Bartın'da oto sanayi kavşağında meydana gelen olayda seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik bir süre yuvarlandıktan sonra önce refüje ardından park halindeki bir kamyona çarparak durdu.

Lastiğin seyir halindeki araç ve motorların arasında ilerleyişi ise o sırada seyir halinde olan bir aracın içindeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Lastiğin herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden durması ise teselli kaynağı oldu.

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