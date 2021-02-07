TEM Otoyolunda korkunç kaza! 30 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü viyadük üzerinde asılı kaldı

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kazada yaşadıkları korku dolu anları anlatan Ahmet Bera Demir adlı yolcu, "Her şeyi gördüm, uyumamıştım tam. Duvara çarptığımızı ve tuğlaların üzerine çıktığımızı söyleyebilirim. Sol tekerin o şarampolün üzerine çıktığını hatırlıyorum. Bir sağa yattık, ben sağa devrildik diye düşündüm. Sağ tarafta uçurum, sol tarafta uçurum, viyadük girişindeyiz. Sol taraftaki uçurumu gördü bir panikle sağa kırdı şoför ki, bu sefer de sağ taraftaki uçuruma doğru yöneldik. Sağ taraftaki bariyerlerin de emniyet kısmını herhalde tekerlekler altına aldı o şekilde uçuruma uçmadan durduk ve çok şükür kurtulduk" dedi.