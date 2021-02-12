13 Şubat 2021, Cumartesi
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Meteoroloji'den son dakika don uyarısı! 5 günlük hava durumu

tarafından yapılan uyarıda 4 il için 18-23 Şubat tarihleri arasında don beklendiği ifade edildi. Açıklamada vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması da istendi. Peki yurt genelinde nasıl olacak? Ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Meteoroloji'den son dakika don uyarısı! 5 günlük hava durumu

, , ve 'de, 18-23 Şubat arasında hafif ve orta şiddette don olayı bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette don olayı öngörülüyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 18-23 Şubat'ta yetkililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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