Meteoroloji'den son dakika don uyarısı! 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda 4 il için 18-23 Şubat tarihleri arasında don beklendiği ifade edildi. Açıklamada vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması da istendi. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette don olayı öngörülüyor.
Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 18-23 Şubat'ta yetkililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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