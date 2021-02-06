06 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: Feci kaza! Odun yüklü traktörün altında kaldı

'ın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Son dakika: Feci kaza! Odun yüklü traktörün altında kaldı

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünde, Akif K'nin kullandığı odun yüklü traktör devrildi.

Araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren K, traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülsen K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise Çaycuma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alındı.

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