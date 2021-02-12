Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 18.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü. Bu arada, kısıtlama öncesinde kentin Anadolu Yakası'nda bazı alışveriş yerlerinde hareketlilik yaşandı.

Üsküdar, Kuzguncuk, Çengelköy ve Altunizade sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık pazarında kalabalığa neden oldu.

Üsküdar'daki semt pazarında ve tarihi balıkçılar çarşısında da kalabalık gözlendi. Pazarda zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadığı dikkat çekti.