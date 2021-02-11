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Son dakika: Balon balığı yiyen Muhammer Kaptan öldü! 4 denizci hastanelik oldu

Son dakika haberine göre 'ın ilçesine gelen kuru yük gemisinin mürettebatı, açıklarında yakalanan balon balığını yedi. Zehirlenen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Son dakika: Balon balığı yiyen Muhammer Kaptan öldü! 4 denizci hastanelik oldu

İzmir'den aldığı yükü İskenderun'a götüren M/V Ali Işık adlı kuru yük gemisindeki denizciler, 27 Ocak günü Finike açıklarında balık avlarken birkaç balon balığı da yakaladı. Geminin ikinci kaptanı Muhammer Alak ve makine yağcısı Nazmiye Aldemir'in tuttuğu balıklar, yenilmek üzere geminin derin dondurucusuna konuldu.



30 Ocak sabahı, İskenderun Metalurji Limanı'na ulaşan geminin aşçısı Şahin Yılmaz, ikinci kaptan Alak'ın isteği üzerine balon balıklarını temizleyerek pişirdi. Alak, baş çarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş, saat 10.00 sıralarında balıkları yedi. Balıkları yiyen kişilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlandı. İkinci kaptan Muhammer Alak, saat 13.00 sıralarında fenalaşarak yere yığıldı. Büyük panik yaşanan gemide kaptan Şerafettin Yılmaz, kalp masajı ve oksijen takviyesiyle Alak'ı hayatta tutmaya çalıştı. Ancak ikinci kaptan Alak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



HASTANEYE KALDIRILDILAR
Zehirlenen diğer 4 denizci, askerler tarafından hemen İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asım Cort, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adana'daki Çukurova Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakımda süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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