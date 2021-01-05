Van'da balon balığı yiyen kişi hayatını kaybetti! Ekipler alarma geçti





Kentteki balıkçılar ise balon balığının bir deniz canlısı olduğunu, Van Gölü'nde yaşamadığını belirterek, daha çok kaya balığına benzeyen zehirli balon balığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Balıkçılar, vatandaşın güvenilir balıkçılardan deniz ürünlerini satın alması konusunda önerilerde bulundu.

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