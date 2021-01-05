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Van'da balon balığı yiyen kişi hayatını kaybetti! Ekipler alarma geçti

'da arkadaşlarıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyen bir fırıncı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balığın kaya balığına benzetilerek pişirildiği öğrenilirken, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde balık tezgahlarını gezerek bilgilendirmede bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Van'da balon balığı yiyen kişi hayatını kaybetti! Ekipler alarma geçti

'da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi.

Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan balık zehirlenmesinin ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde perakende ve balık tezgahlarında yapılan su ürünleri denetimleri esnasında zehirli konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.



Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü 'in de katılımıyla yapılan denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilerek, son zamanlarda ülkede görülen zehirli balon balığı konusunda balıkçılar bilgilendirildi.



Kentteki balıkçılar ise balon balığının bir deniz canlısı olduğunu, 'nde yaşamadığını belirterek, daha çok kaya balığına benzeyen zehirli balon balığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Balıkçılar, vatandaşın güvenilir balıkçılardan deniz ürünlerini satın alması konusunda önerilerde bulundu.

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