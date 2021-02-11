Teröristlerin kaçması için yardım eden kişi yakalandı

MOR IŞIK CİHAZINDA ÖNCE KONTROL SONRA TESLİM

T.Ü., hazırladığı hologramlı sahte kimlik kartlarının ve belgelerin gerçeği ile birebir aynı olması için titizlikle çalışıyordu. Hatta müşterilerine, mor ışık kontrol cihazında sahte kimlik kartlarını ve belgelerini göstererek, gerçeğine ne kadar yakın olduklarını da ayrıntılarıyla anlatıyordu.