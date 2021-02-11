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Metrobüste taciz şoku | Yolcular fark edip polise teslim etti! Telefondaki görüntüler şoke etti

’da dün saat 17.00 sıralarında 'ndeki Durağı’nda metrobüsten inen kadının takip edilip cep telefonu ile görüntülenmesi hareketli dakikalara sebep oldu. Yolcuların fark etmesi üzerine tacizci yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Metrobüste taciz şoku | Yolcular fark edip polise teslim etti! Telefondaki görüntüler şoke etti

Metrobüsten inen bir kadını takip eden kimliği açıklanmayan bir kişi iddiaya göre onu cep telefonu ile görüntülemeye başladı.

Bu kişiyi fark eden 3 genç de metrobüsten inerek, 200 metre uzaklıktaki bir marketin önüne kadar izledi.

3 genç, takip ettikleri kişinin elindeki cep telefonunu alarak galeri bölümündeki görüntüleri incelerken, kadını kaydettiğini belirledi.

Bu kişiyi tartaklayan gençler ne olup bittiğini anlamayan kadına da durumu anlatarak, görüntülerini izletti.

Genç kadın bu kişiyi tanımadığını ve şikayetçi olduğunu belirtince polise haber verildi.

Gelen ekip, kadından olan biteni öğrenirken, tartaklanan şüphelinin oldukça rahat tavırlar sergilediği, polislerin kendisini gözaltına almak için gelmesine rağmen gazoz içmeye devam ettiği görüldü.

Polis merkezine götürülen kadın ve şüphelinin ifadeleri alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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