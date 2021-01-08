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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Balon balığı insana saldırır mı | Yiyen ölüyor! Binlerce insan bu balığı tanımıyor Balon balığı insana saldırır mı | Yiyen ölüyor! Binlerce insan bu balığı tanımıyor Son dakika: Balon balığı insana saldırır mı | Yiyen ölüyor! Binlerce insan bu balığı tanımıyor... Yetişkin bir insanı öldürecek kadar zehirli olan balon balığı Türkiye'de dehşet saçmaya devam ediyor. Küresel ısınma nedeniyle artık her yerde görülmeye başlayan balon balığını tanımayan binlerce insan var. Uzmanlar, bu balığı tanımayan kişilerin sayısının oldukça fazla olduğunun altını çizdi. Balon balığının küresel çapta bir tehdit olmasından endişe ediliyor. Giriş Tarihi: 08.01.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 11:49
Van'da, fırıncının yediği balon balığından zehirlenerek, öldüğü iddiası üzerine hem satıcılar hem de tüketiciler, yaşananın tekrarlanmaması için daha dikkatli davranıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş ise balon balığını, küresel ısınmanın sonucu olarak artık her yerde görmenin mümkün olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.
Akkuş, "Bugün bu balık buraya geldiyse Türkiye'nin her yerine gidebilir. Ne kadar denetim yaparsanız yapın yine gözden kaçırmalar olacaktır. Dolayısıyla balık alırken artık daha dikkatli olmamız lazım" dedi.
'BALON BALIĞINI TANIMAYAN MİLYONLARCA İNSAN VAR' Bundan sonra da benzer olayların Van'da veya başka ilinde yaşanmayacağının hiçbir garantisi olmadığını belirten Dr. Akkuş, tüketicilerin de satıcıların da balık aldıkları zaman içinde balon balığı var mı, yok mu, diye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
Akkuş, "Eğer tanımadıkları bir balık varsa kesinlikle yemekten kaçınmaları lazım. Çünkü balon balığı gündemde olmasına karşın balon balığını tanımayan belki de milyonlarca insan var ve balık olduğu için de bunu tüketenler var.