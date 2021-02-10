12 Şubat 2021, Cuma
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Ankara Çayı kırmızıya döndü! Vatandaşlar tedirgin

Son dakika haberine göre; 'nin uzantısı olarak 'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan bir anda kırmızıya döndü. Büyük korku yaşayan vatandaşlar o anların fotoğrafını çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2021
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Ankara Çayı kırmızıya döndü! Vatandaşlar tedirgin

Çayı'nın bir süre kırmızı renkte akması vatandaşları tedirgin etti. Görevliler sudan numune alarak inceleme başlattı.

'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan 'nın dün birkaç saat kırmızı renge dönmesi vatandaşları tedirgin etti.

Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine ile ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

İncelemeyle ilgili durum tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

'ALG PATLAMASI' İZMİT KÖRFEZİ'NİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde de 'nde vatandaşları şaşırtan bir olay yaşanmıştı. İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde oluşan renk değişiminin alg patlamasından kaynaklandığı bildirilmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, sahil kesiminde deniz yüzeyindeki renk değişimiyle ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede, denizde alg patlaması olayının meydana geldiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, bunun kirlilik olmadığı, su ekosisteminde besin elementlerinin yoğunluğu nedeniyle uygun hava ve deniz sıcaklığı gibi koşulların oluşmasıyla ortaya çıkan biyolojik bir durum olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Son günlerde aniden mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olayın, diğer denizlerde de meydana geldiği bilinmektedir." ifadelerine yer verildi.

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