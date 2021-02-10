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Vaka sayısı 110 milyona yaklaştı! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...

genelinde salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam sayısı 110 milyona yaklaştı. Toplam can kaybı da 2 milyon 350 binin üzerine çıkarken en çok vefat 'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a yükseldi. Hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? İşte ülke ülke vaka sayıları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Vaka sayısı 110 milyona yaklaştı! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...

genelinde her geçen gün yayılırken toplam sayısı 110 milyona yaklaştı. En çok can kaybı ve vaka sayısı 'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a yükseldi.

ÜLKEDE O EYALETLER ALARM VERİYOR

ABD'de California eyaleti, 3 milyon 428 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 523 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 790 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD 27,805,113

HİNDİSTAN 10,858,753

BREZİLYA 9,602,034

RUSYA 4,012,710

İNGİLTERE 3,972,148

FRANSA 3,360,235

İSPANYA 3,005,487

İTALYA 2,655,319

TÜRKİYE 2,548,195

ALMANYA 2,304,703

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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