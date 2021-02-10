Vaka sayısı 110 milyona yaklaştı! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...

Dünya genelinde koronavirüs her geçen gün yayılırken toplam vaka sayısı 110 milyona yaklaştı. En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a yükseldi.