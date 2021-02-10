Vaka sayısı 110 milyona yaklaştı! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam vaka sayısı 110 milyona yaklaştı. Toplam can kaybı da 2 milyon 350 binin üzerine çıkarken en çok vefat ABD'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a yükseldi. Hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? İşte ülke ülke vaka sayıları...
Dünya genelinde koronavirüs her geçen gün yayılırken toplam vaka sayısı 110 milyona yaklaştı. En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a yükseldi.
ÜLKEDE O EYALETLER ALARM VERİYOR
ABD'de California eyaleti, 3 milyon 428 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 523 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 790 binden fazla vakayla Florida izliyor.
ABD 27,805,113
HİNDİSTAN 10,858,753
BREZİLYA 9,602,034
RUSYA 4,012,710
İNGİLTERE 3,972,148
FRANSA 3,360,235
İSPANYA 3,005,487
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İTALYA 2,655,319
TÜRKİYE 2,548,195
ALMANYA 2,304,703
SAĞLIK BAKANLIĞI 9 ŞUBAT 2021 KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT TABLOSU | TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?