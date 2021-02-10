Sağlık Bakanlığı 10 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 10 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.

Yapılan testler sonucu 8 bin 642 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

95 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 10 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 664'ü semptomatik olmak üzere 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak 27 bin 93'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 903 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.

Toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e, ağır hasta sayısı ise bin 308 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

9 ŞUBAT