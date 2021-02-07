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Son dakika: İzmir'de otobüste çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı

Son dakika haberi...'in ilçesinde belediye otobüsünde çarşaflı kadını kıyafetinden dolayı darbeden kişi tutuklandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Son dakika: İzmir'de otobüste çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, belediye otobüsünde E.Ç. (55), çarşaflı K.Ö'yü (47) "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin." diyerek, tekme, tokat ve yumruk atarak yaraladı.

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

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