Son dakika: İzmir Karaburun açıklarında 4,1'lik deprem | 2021 son depremler
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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2021 SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 19.09'da merkez üssü Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 7,8 kilometre olarak ölçüldü.
Kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
2021 SON DEPREMLER
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