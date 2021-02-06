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Son dakika: İzmir Karaburun açıklarında 4,1'lik deprem | 2021 son depremler

haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () açıklamasına göre; 'nde 'in ilçesi açıklarında saat 19.09'da 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Son dakika: İzmir Karaburun açıklarında 4,1'lik deprem | 2021 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, 'nde saat 19.09'da merkez üssü ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde olan 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin derinliği 7,8 kilometre olarak ölçüldü.

Kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

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