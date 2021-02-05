Son dakika: Ermenistan'ın Ararat kentinde şiddetli deprem | 2021 son depremler
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında saat 18.36'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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2021 SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ararat kenti yakınlarında Türkiye saati ile 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 2,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
2021 SON DEPREMLER