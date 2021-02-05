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Son dakika: Ermenistan'ın Ararat kentinde şiddetli deprem | 2021 son depremler

Son dakika haberi... verilerine göre; 'ın kenti yakınlarında saat 18.36'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Ermenistan'ın Ararat kentinde şiddetli deprem | 2021 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'ın kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ararat kenti yakınlarında Türkiye saati ile 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 2,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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