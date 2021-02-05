İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim

Antalya'da işkence görüp kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), tutuklu kaldığı cezaevinde dün gece avukatıyla görüştü. İpek'in “Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim. Devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediği öğrenildi.